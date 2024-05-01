ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 192 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:03
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
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ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisanda 192 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 179 bin artması öngörülüyordu.

Mart ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 184 binden 208 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 38 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 62 bin kişi, büyük ölçekli işletmelerde 98 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 145 bini hizmet sektöründe, 47 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisanda yıllık ücret yüzde 5 arttı. Ücret artışı, martta yüzde 5,1 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, nisanda işe alımın geniş tabanlı olduğunu belirtti.

Yalnızca bilişim sektöründe zayıflık görüldüğüne ve iş kayıplarının bildirildiğine işaret eden Richardson, Ağustos 2021'den bu yana en düşük ücret artış hızının kaydedildiğini aktardı.


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