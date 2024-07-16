ABD'de perakende satışlar değişmedi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:26

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve 704,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 azaldığı yönündeydi. Perakende satışlar, mayısta yüzde 0,3 artmıştı.

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı. Satışlar, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.

ARTIŞ VE AZALIŞ GÖSTEREN ALANLAR

Haziran ayında benzin istasyonları, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalar ile spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda yaşanan azalış dikkati çekti.

Mağaza dışı perakendeciler, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, giyim, mobilya, elektronik, genel mal mağazaları ile çeşitli mağaza perakendecilerindeki ve yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlarda ise bu dönemde artış görüldü.