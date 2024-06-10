Perakendeci orantısız kira artışından yakındı: Bayrampaşa Berlin’den pahalı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleriyle yaptığı araştırmaya göre perakendecinin en büyük sorunu yüzde 89 ile fahiş kira artışları.

Sektörde bir fırsatçılık ekonomisinin oluştuğu, hem ortak alan giderleri hem de kiralar konusunda suiistimallerin yaşandığı ifade edildi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, geçen yıl AVM’de 100 bin TL kira verilen bir mağazaya bu yıl 160 bin TL verilmesi gerekirken AVM’nin 400 bin TL kira istediğini belirterek “AVM öyleyse çık yoksa uyarlama davası açacağım diyor” ifadesini kullandı.

BMD Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Akgün, yeni mağaza yatırımlarında Türkiye ile Avrupa arasında büyük fark oluştuğunu anlatarak “2023 Mayıs ayında Berlin’de en önemli noktalarından birinde yeni bir AVM açıldı. Biz metrekaresi 71 Avro’ya mağaza kiraladık. İstanbul Bayrampaşa’da aralık ayında yüzde 60 enflasyon döneminde AVM yönetimi sizinle yeni sözleşme yapalım, ödediğiniz kiranın 4.5 katı kira ödeyin dedi. Yaklaşık 215 Avro’ya denk geliyor. Burada fırsatçılık ekonomisi var. Eğer bu fırsatçılık ekonomisine hepimiz göz yumarsak başımıza maliyetler açısından çok büyük sıkıntılar gelir” dedi.

Öncel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sektörde yüksek kira artış talepleriyle birlikte uyarlama davaları artıyor. Burada emsal oluşturması için AVM yüksek kiralı yeni kiracı almaya başladı. Yeni markalar yüksek kiradan giriyor AVM’lere. Türkiye’de bütün sektörlerde fırsatçılık başladı.

İthal girdilere uygulanan ilave gümrük vergileri ve bitmiş ürünlerdeki referans fiyat uygulaması canımıza okuyor. Referans fiyat çözülmezse enflasyonla mücadele edilmez.

Türkiye artık pahalı bir ülke. Perakendede ilk dört ayda turist alışverişi yüzde 4’lere kadar düştü.

Fiyatların bu kadar arttığı bir ortamda asgari ücret yüksek demek abes olur.

BMD Başkanı Sinan Öncel başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kamar, Yiğit Akgün, Fatih Karaca, Mete Sönmez ve Özgür Çetinkaya da katıldı. Toplantıda perakende sektörünün 545 milyar TL’lik borçla AVM yatırımcılarından daha fazla borca sahip olduğu da vurgulandı.