ABD'de perakende satışlara taşıt dopingi
ABD'de temmuz ayında yüzde 0,4 azalan ve ağustos ayında değişim göstermesi beklenmeyen perakende satışlar yüzde 0,3 büyüdü. Büyümenin arkasındaki etki taşıt satışlarında yaşanan artış oldu.
ABD'de perakende satışlar ağustos ayında yüksek enflasyona rağmen tüketici talebinin güçlü olmaya devam ettiğini gösterdi.
ABD’de de ağustos ayı perakende satış verileri yayımlandı. Temmuz ayında yüzde 0,4 azalan ve ağustos ayında değişim göstermemesi beklenen perakende satışlar yüzde 0,3 büyüdü.
Perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesinde taşıt satışlarının etkisi büyük oldu. Verilerde araç satışları dışarıda bırakıldığında perakende satışlar yüzde 0,3 geriledi. Perakende satış verilerinde beklenti ise yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.
Araç ve akaryakıt satışları dışarıda bırakıldığında ise ağustos ayında perakende satışlar yüzde 0,3 arttı.
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