ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Eylül haftasında önceki haftaya göre 8 adet artarak 599'a yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 188 adet arttı.
Perşembe gününü 90,84 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 91,35 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 85,11 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 85,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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