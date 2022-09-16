Rus petrol şirketinin Berlin'deki rafinerisine el konuldu

16 Eylül 2022 Cuma, 16:08

Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya başlatılan yaptırımların uygulanmasında Rosneft'in zorluk çıkardığını belirtti. Rafineri kullandığı ham petrolü Rusya'dan alırken, yaptırımlar yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının durdurulmasını gerektiriyor.

Almanya'nın rafineri kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Rosneft Almanya'nın kontrolü böylece düzenleyici kuruma geçerken, kurum şirketin eski sahibinin artık karar yetkisi olmadığını açıkladı.

Rosneft, Almanya'nın kontrolünü ele geçirmek Almanya'nın Ukrayna savaşından olumsuz etkilenen enerji sektörüne nefes aldırmak üzere attığı adımlardan en sonuncusunu oluşturuyor.

Almanya, bu hafta tırmanan doğalgaz fiyatları altında ezilme tehlikesinde olan enerji şirketlerine hızla kaynak sağlayacağını açıkladı.

Doğalgaz fiyatları, Rusya'nın Batılı devletlerin kendisine yönelik uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz arzını azaltmasının ardından tırmanmıştı.

Almanya'nın doğalgaz ithalat şirketi Uniper, çarşamba günü daha önce açıklanmış olan 19 milyar Euro büyüklüğündeki destek paketinin yeterli olmadığını ve hükümetin çoğunluk hisselerini alabileceğini açıkladı.

Hükümet, eski adı Gazprom Germania olan SEFE'nin kontrolünü de Rus doğalgaz devi Gazprom'un nisan ayında şirketten çekilmesinin ardından ele almıştı.

BERLİN İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Almanya'nın en büyük dördüncü rafinerisi olan Schwedt rafinerisi Berlin'de kullanılan yakıtın yüzde 90'ını sağlıyor.

Rafineri, Druzhba boru hattının inşa edildiği 1960'lardan bu yana tüm ham petrolü Rusya'dan, bu boru hattı üzerinden alıyor. Schwedt rafinerisi Batı Polonya'daki bazı bölgeler için de akaryakıt üretiyor.

Bakanlık, ayrıca rafinerinin alternatif kaynaklardan ham petrol satın almasının sağlanacağını açıkladı.

El konulan şirket Rosneft Almanya'nın ayrıca Karlsruhe'de bulunan MiRo rafinerisi ve Vohburg'da bulunan Bayernoil rafinerisinde de hisseleri bulunuyordu.