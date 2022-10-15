ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 8 adet artarak 610'a yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 165 adet arttı.
Brent petrolün varili, cuma gününü 91.63 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 85,61 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 89.11 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- 12 ay sonra dolar...
- MEB'den kritik 'ara tatil' açıklaması
- MHP'de istifa depremi
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Efsane kulüp küme düşürüldü!