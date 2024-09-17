ABD sanayi üretimi ağustosta beklentileri aştı: Büyük fark!
ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentileri aşarak yüzde 0.8 artış kaydetti.
ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.
PİYASA BEKLENTİLERİ
Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,9 azalmıştı.
İmalat sanayisi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydetti.
İmalat sanayisi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 azalmıştı.
Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 78'e yükseldi.
Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.
FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını 18 Eylül saat 21.00'de açıklayacak.
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