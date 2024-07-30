Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:43

2024 Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.