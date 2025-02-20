ABD'de stagflasyon korkusu: Ticaret politikaları ve enflasyon piyasaları etkiliyor

ABD'de artan enflasyon ve Başkan Trump'ın sert ticaret politikaları, piyasalar üzerinde baskı oluşturan stagflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, ticaret savaşları ve gümrük vergilerinin ekonomik büyümeye zarar verme ihtimaline dikkat çekiyor.

ABD'de stagflasyon korkusu: Ticaret politikaları ve enflasyon piyasaları etkiliyor
Abone Ol google-news
Reuters
Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:52

ABD’de inatçı enflasyon ve Başkan Donald Trump’ın sert ticaret politikaları, ekonomistler ve yatırımcılar arasında stagflasyon korkularını yeniden gündeme getirdi. 1970’lerdeki durgun büyüme ve yüksek enflasyonun karışımı olarak tanımlanan stagflasyon, özellikle gümrük vergilerinin etkisiyle büyümeye gölge düşürme potansiyeli taşıyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ ENFLASYONU TETİKLİYOR

Fitch ve Bank of America gibi analistler, stagflasyonun tekrar bir risk haline gelebileceğine dikkat çekerken, ticaret savaşlarının enflasyonist baskıları artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulunuyor. Trump’ın yeni gümrük vergileri, enflasyonu tetiklerken, büyüme üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Yatırımcılar, tarife politikalarının uzun vadede ekonomiyi zayıflatabileceğini ancak bazı sektörlerde rekabetin azalmasıyla potansiyel faydalar sağlanabileceğini belirtiyor. Ancak, stagflasyon riski, özellikle petrol ve diğer emtiaların fiyatlarının yükselmesiyle, büyüme ve enflasyon dengesini tehdit etmeye devam ediyor.


İlgili Haberler

Musk, Zelenskiy’i hedef gösterdi: ABD'li bir gazeteciyi öldürdü

Musk, Zelenskiy’i hedef gösterdi: ABD'li bir gazeteciyi öldürdü
ABD’de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü

ABD’de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü
ABD'nin yeni gümrük vergileri yolda: Emtia piyasalarında dalgalanma bekleniyor

ABD'nin yeni gümrük vergileri yolda: Emtia piyasalarında dalgalanma bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler