Musk, Zelenskiy’i hedef gösterdi: ABD'li bir gazeteciyi öldürdü

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:23

Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.

Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü" ifadesini kullandı.

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

GONZALO LİRA KİMDİR?

Şilili-Amerikalı yazar, film yapımcısı ve sosyal medya yorumcusu Gonzalo Lira, Ukrayna'da gözaltında tutulduğu sırada yaşamını yitirdi. "Coach Red Pill" adıyla bilinen Lira, özellikle anti-feminist içerikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki görüşleriyle dikkat çekiyordu.

Lira, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşarken, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair vloglar yayınlamaya başladı. Paylaşımlarında, Rusya'nın anlatılarını desteklediği öne sürülerek Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Nisan 2022'de gözaltına alındı. Kısa bir süre ortadan kaybolan Lira, serbest bırakıldıktan sonra tekrar içerik üretmeye devam etti.

Mayıs 2023’te Ukrayna yetkilileri tarafından tekrar tutuklanan Lira, Rus işgalini haklı çıkarmaya çalışmak ve yasadışı içerikler üretmekle suçlandı. Bir süre sonra kefaletle serbest bırakılan Lira, ülkeden kaçmaya çalışırken Ukrayna sınırında yeniden gözaltına alındı.

Gonzalo Lira, 12 Ocak 2024 tarihinde zatürre nedeniyle gözaltında hayatını kaybetti. Ölümü, savaş bölgesinde tutuklu bulunan kişilerin hakları ve hukuki süreçlerle ilgili uluslararası tartışmalara neden oldu.