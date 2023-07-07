ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:57

ABD ekonomisi haziranda beklentinin altında istihdam yarattı.

ABD ekonomisi Haziran ayında beklentinin altında net tarım dışı istihdam yaratarak işgücü piyasasının kademeli olarak ılımlaştığı işaretini verdi. Ücret artışı ise sağlam kalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdam cuma günü Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre net 209 bin arttı.

Mayıs tarım dışı istihdam verisi 339 binden 306 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7’den yüzde 3,6’ya geriledi. Son veriler ABD’de yüksek faiz ve zayıf tüketici harcamalarının ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle birlikte işgücü piyasasının soğumaya başladığına işaret ediyor.

Ancak işgücü piyasası ve ücretler yeterince sağlam kalmaya devam ederek Fed’in faiz artışlarına devam etmesinin önünü açıyor.

Veri sonrası ABD tahvil getirileri düştü, hisse vadelilerinde ise hafif hareketler yaşandı.

Haziranda istihdam sağlık, kamu ve inşaat gibi birkaç sektörde yoğunlaştı. Perakende ile ulaşım ve depolama sektörlerinde ise istihdam geriledi.

İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, Mayıs'ta yüzde 3,7 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 140 bin kişi azalarak 5 milyon 957 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, istihdamın Haziran ayında beklenenden fazla yavaşladığını, ancak işsizlik oranının 7 ayın zirvesinden gerilemesinin ve ücret artışlarının sürmesinin iş gücü piyasası koşullarının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini belirtti.