ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 190 binlik beklentiye karşılık 339 bin artış kaydetti. İşsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Mayıs’ta 339 bin kişi arttı.
Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 195 bin kişi artması öngörülüyordu.
İŞSİZLIK ORANINDA ARTIŞ
ABD'de işsizlik oranı ise mayısta yüzde 3,7'e yükseldi. Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,5 açıklanması yönündeydi.
İşsizlik oranı, nisanda da yüzde 3,4 olmuştu.
Diğer taraftan saatlik kazançlar mayısta yıllık yüzde 4,3 arttı. Piyasalar yüzde 4,4 artış bekliyordu.
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