Son Dakika: ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentiyi aştı
Son dakika haberleri... Piyasaların yakından takip ettiği ABD verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış kaydetti. Ülkede işsizlik yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış kaydetti.
İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.
Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken veri odaklı karar alacaklarını yinelemişti.
DOLAR ARTTI, ALTIN DÜŞTÜ
Veri sonrasında dolar endeksi 101,6'ya yükselirken, altının onsu 2 bin 34 dolardan 2 bin 24 dolara geriledi.
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