ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:53

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:54

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 272 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Verinin ardından ons altın 2 bin 320 dolar seviyesine kadar geriledi.