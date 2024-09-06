ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında

ABD'de piyasaları etkilemesi beklenen tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 15:38
ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında
Abone Ol google-news

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayında tarım dışı istihdamın 142 binle beklentilerin altında kaydetti. 

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Ekonomistler tarım dışı istihdamın 164 bin artmasını, işsizlik oranının yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye inmesini bekliyordu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyordu.

ALTINDA HAREKETLİLİK

ABD'den gelen veri sonrası ons altın 2520,87 dolardan işlem gördü. Veriden önce ons altın 2517,56 dolar seviyesinde seyrediyordu.

Euro/dolar 1,1148'e yükseliş gösterdi. 


İlgili Haberler

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler