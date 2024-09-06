ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında
ABD'de piyasaları etkilemesi beklenen tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayında tarım dışı istihdamın 142 binle beklentilerin altında kaydetti.
Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.
Ekonomistler tarım dışı istihdamın 164 bin artmasını, işsizlik oranının yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye inmesini bekliyordu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyordu.
ALTINDA HAREKETLİLİK
ABD'den gelen veri sonrası ons altın 2520,87 dolardan işlem gördü. Veriden önce ons altın 2517,56 dolar seviyesinde seyrediyordu.
Euro/dolar 1,1148'e yükseliş gösterdi.
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