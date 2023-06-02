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ABD Başkanı'nı cinsel saldırıyla suçlayan kadın Rusya’ya sığındı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia eden Tara Reade Rusya’ya gitti ve vatandaşlık başvurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:45
ABD Başkanı'nı cinsel saldırıyla suçlayan kadın Rusya’ya sığındı
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ABD Başkanı Biden'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Tara Reade, Rus basınına konuştu. 59 yaşındaki Tara Reade, sığındığı Rusya'da "güvende hissettiğini ve kalmak istediğini" belirti. 

Tara Reade, Biden’ın Delaware senatörü olduğu dönemde asistanı olarak çalışmıştı. Reade, ABD Başkanının kendisine 1993’te kongre ofisinde çalışıyorken saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. 

2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi ortaya çıkan iddialar sonrası Joe Biden, “asla böyle bir şey yaşanmadı” diyerek iddiaları reddetti. 

BBC'de yer alan habere göre, Reade, “Moskova’da uçaktan indikten sonra ilk kez güvende hissettim. Sözlerimin dinleneceği ve saygı göreceğim bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.  Tara Reade, ülkeyi terk etme kararını ABD’li Cumhuriyetçi bir politikacının Reade’in tehdit altında olduğunu söylemesi üzerine aldığını da ekledi.

Reade, “Rus vatandaşlığına başvurmak istiyorum. Rusya Federasyon’undan ve Başkan Vladimir Putin’den isteğim bu. İyi bir vatandaş olacağıma söz veriyorum. Umarım ABD vatandaşlığımı da koruyabilirim” dedi. 

Tara Reade, Joe Biden’ın başkanlık kampanyasında kendisine cinsel saldırı ile suçlayan kadınlardan biriydi. Reade, Biden’dan uygunsuz davranışlarından ötürü şikayetçi olduğunu iddia etmiş ancak şikayetle ilgili bir delil bulunamamıştı.


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