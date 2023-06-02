Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Haziran 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:48

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:53

Türkiye'nin kaderini belirleyen seçimlerin ardından piyasalar dur durak bilmiyor. Dolar/TL gün içi 21'16 seviyesini geçerek Euro ise gün içi en yüksek 22.82'yi görerek zirve tazeledi. Gram altın ise ABD'de borç tavanı tasarısının Kongre'den geçmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1977 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İç piyasada gram altın1330 lirayı aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 2 bin 206 liradan satılıyor.

Öte yandan iç piyasada seçimin ardından yeni kabine bekleniyor.

ABD'de hem borç limiti krizi hem de ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin endişelerin yatışması piyasalarda risk iştahını artırdı.

ALTIN FİYATLARI FED'E ODAKLANDI

Altın fiyatları, döviz kurları ve borsalar başta olmak üzere piyasalar Fed'e odaklandı. Haziran ayı Fed faiz toplantısı ayın 13-14'ünde gerçekleşecek. 2 gün sürecek toplantı sonrası Fed faiz kararı belli olacak. Daha önce 5,00-5,25 düzeyinde bitmesi beklenen faizin tepe seviyesinin son gelen haber akışıyla yeniden artma ihtimali güçlendi. Nitekim piyasalarda Fed'in Haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 50'yi aştı.