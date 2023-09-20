ABD’den çelik üreticisine tehdit

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:54

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:54

Üç gün süren toplantı konusunda bilgi veren ÇİB Başkanı Adnan Aslan ve Genel Sekreteri Uğur Dalbeler, sektördeki gelişmeleri de değerlendirdi. Geçen yıl 21 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bu yıl ise bu rakamın 14-15 milyar dolar civarında olacağını belirten Aslan ve Dalbeler, özellikle ABD başka olmak üzere batıda artan korumacılıktan yakındı.

Dalbeler şunları söyledi:

“İhracatımız yüzde 40, kapasite kullanım oranlarımız ise yüzde 60’a geriledi. Özellikle Amerika’da ve Avrupa’da Türkiye’ye karşı alınmış ciddi ticari önlemler var. Öncelikle Amerikalılar çelik ithalatına vergi koymaya başladılar ki Amerika pazarı Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 10’unu temsil etmekteydi. Halbuki aynı Amerika, daha sonraki yıllarda Japonya gibi, Avrupa gibi, Brezilya gibi ülkelere muafiyet tanıdı ama maalesef Türkiye’ye hala aynı korumacı sistem uygulanmaya devam ediyor. Avrupalılar da bir kota sistemi getirdi. İhracat pazarında eskiden ülkelerin antidamping uygulamalarına karşı dava açar kazanırdık ama artık kazanamıyoruz...ABD Hazine ateşesini göndererek Rusya ile iş yapmamamız gerektiğini, sonuçların neler olacağını söyledi.”

Başkan Aslan da, “Rusya’dan doğan kaybımızı karşılayacak mısınız? Yapmayanlara vergi indirimi yapın önerisinde bulunduk. Sonuç yok” diyerek şöyle konuştu: “Sektör bu yıl hedeflenen rakamlara ulaşamayacak. Ancak fiyatta avantaj sağlarsak ihracatı tekrar canlandırırız. Şu anda Çinililerle, Japonlarla rekabet edemiyoruz. Bundan 10-15 yıl önce ihraç ettiğimiz Körfez ülkeleri net ihracatçı oldu. Bizde çok büyük bir maliyet ve finansmana erişim sorunu var.” diye konuştu.