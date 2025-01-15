ABD'den Çin'e ihracat yasağı: 37 şirket daha listeye eklendi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:00

ABD, Çin'in maden, güneş enerjisi ve tekstil sektörlerinden 37 şirketi, Sincan bölgesindeki zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ihracat yasağı listesine ekledi.

ZİJİN MINING VE JA SOLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yasağa dahil edilenler arasında maden şirketi Zijin Mining Group ve JA Solar Technology Co.’nun bir alt kuruluşu yer alıyor. Ayrıca tekstil üreticisi Huafu Fashion Co. ve 25 yan kuruluşu da listeye alındı.

SİNCAN'DAKİ ÜRETİM VE TEPKİLER

ABD ve Avrupa şirketlerine, Sincan bölgesindeki fabrikalardan uzak durmaları için baskı yapılıyor. İşçi hakları grupları, zorla çalıştırma ve kötü çalışma koşullarına dair belgeler sunmuşken, Çin bu iddiaları reddediyor.

YASAKLI ŞİRKET SAYISI 144 OLDU

Bu eklemelerle, 2021'de kabul edilen Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası kapsamında yasaklı şirket sayısı 144’e yükseldi. Çinli güneş enerjisi şirketleri, Batılı ülkelerden daha pahalı polikristalin silikon tedarik etmeye başladı. JA Solar’ın yasaklı alt kuruluşunun etkisi sınırlı olacak, çünkü bu birim 2024’te kapandı ve ABD’ye doğrudan tedarik sağlamıyordu.