Altın fiyatları diken üstünde: ABD verileri öncesi hareketlilik!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:20

ABD'de bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde, güvenli liman olarak görülen altında dalgalı bir seyir yaşandı.

Saat 09.45 itibarıyla 3 bin 45 TL'den işlem gören gram altın, ani bir düşüşle 09.48'de 3 bin 33 TL'ye geriledi. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve 09.50'de yeniden 3 bin 45 TL seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, piyasaların ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere odaklandığını ve altın fiyatlarının bu verilere göre şekillenebileceğini belirtiyor.