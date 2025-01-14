Altın fiyatları diken üstünde: ABD verileri öncesi hareketlilik!
ABD’de açıklanacak ekonomik veriler öncesinde altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Gram altın, kısa süreli bir düşüşün ardından yeniden toparlandı. Piyasalar, ABD’den gelecek verilerin etkisine odaklanmış durumda.
ABD'de bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde, güvenli liman olarak görülen altında dalgalı bir seyir yaşandı.
Saat 09.45 itibarıyla 3 bin 45 TL'den işlem gören gram altın, ani bir düşüşle 09.48'de 3 bin 33 TL'ye geriledi. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve 09.50'de yeniden 3 bin 45 TL seviyesine yükseldi.
Uzmanlar, piyasaların ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere odaklandığını ve altın fiyatlarının bu verilere göre şekillenebileceğini belirtiyor.
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