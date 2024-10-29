ABD'den Çin'e yönelik yeni teknoloji yatırımları sınırlaması: Yarı iletkenler ve yapay zeka hedefte!
ABD, Çin'e yönelik teknoloji yatırımlarını sınırlayacak kuralları duyurdu. Yarı iletkenler, kuantum ve yapay zeka sistemlerini kapsayan düzenlemeler, 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu adım, Çin'in hassas teknoloji üretim kapasitesini engellemeyi hedefliyor.
ABD yönetimi, Çin'e yönelik yarı iletkenler, kuantum teknolojileri ve yapay zeka sistemleriyle ilgili yatırımları kısıtlayacak nihai düzenlemeleri açıkladı. Bu kurallar 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
YATIRIM SINIRLAMASI DETAYLARI BELİRTİLDİ
ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, ülkenin askeri uygulamalara yönelik son teknoloji ürünlerinin Çin tarafından geliştirilmesine yönelik yatırımları sınırlayan düzenlemelere yer verildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen yılki kararnamesine atıfta bulunularak bu kararın uygulanması için gerekli kuralların belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, yatırım sınırlaması getirilen teknoloji alanları arasında yarı iletkenler, mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemleri olduğu belirtildi. Ayrıca, ABD vatandaşlarına bu alanlarda bazı işlemlerin yasaklandığı ve diğer işlemler için bildirim yükümlülüğü getirildiği ifade edildi.
KURAL İHLALLERİ CEZALANDIRILACAK
Kural ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar da açıklandı; Hazine'nin ceza verme yetkisi olduğu vurgulandı. Geçen yıl, askeri, istihbarat, gözetleme ve siber yetenekler için kritik olan hassas teknolojilere yönelik ulusal güvenlik tehdidinin ele alınması amacıyla Biden’ın başkanlık kararnamesinin yayınlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Çin’in ABD yatırımlarından yararlanarak hassas teknoloji üretim kapasitesini artırdığına ve bu kararnamenin ABD yatırımlarının bu teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını engellemeyi amaçladığına dikkat çekildi.
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