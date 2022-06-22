Marmaris yanıyor: ABD’den kiralanan 1962 model helikopterler nerede?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:19

Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı, yaşanan büyük orman yangınlarında uçakların yetersiz kalması sonrasında eleştirilerin merkezine oturan Rusya'dan yangın söndürme uçağı getiren CMC Savunma Sanayi A.Ş.’nin ticari geçmişinde bu alanda faaliyet göstermediği ve herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Aynı şirketin geçtiğimiz ay 60 yaşının üstünde helikopterleri ABD’den getirdiğini Cumhuryet.com.tr ortaya çıkarmıştı.

Türk Hava Kurumu’nun (THK) 1969 model olduğu için eski denilen uçaklarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen biri “1963 diğer 1962 model helikopterleri Marmaris’te devam eden yangında neden kullanılmıyor” sorusu kamuoyu tarafından dile getirilmeye başlandı.

Toplamda 10 yangın söndürme helikopteri getiren şirketin bugüne kadar getirdiği helikopterlerin uçuş bilgileri sorgulandığında henüz uçmadıkları görülüyor.

4 TANESİ GELDİ 6 ADET DAHA GELECEKTİ

Orman yangınlarıyla müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı özel bir şirketten kiraladığı helikopterlerin biri 1962 model dünyanın en çok uçuş süresine sahip aracı diğeri ise en son 2018’de uçmuş. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “ABD'den sipariş edilen 10 adet 'Chinook' helikopterden 4'ü Türkiye'ye ulaştı, 6 helikopter de teslim için yola çıktı” açıklamasında bulunmuştu.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI İŞLETME YETKİSİNİ 2 AY ÖNCE ALDI

Orman söndürme konusunda tecrübesi olmadığı belirtilen CMC Savunma 2019 yılında Ankara’da Can Çolak tarafından 100 bin lira sermaye ile kuruldu. Şirket, 2020 yılında Baki Sezek tarafından alındı. Şirket Sezek'in elindeyken İstanbul'da bir şube açtı. Bu şube CMC Holding ile aynı adreste faaliyet gösteriyor.

Ocak 2021’de şirket bir kez daha el değiştirdi ve bu kez sahibi ikametgah adresi Los Angeles olan Cem Çolak oldu. Şirket geçtiğimiz yıl da yangın söndürme uçağı ve helikopterleri kiralamıştı. Ancak yangın söndürme gibi hava aracı işletmeciliği iş koluna 10 Mart'ta geçti.