AB'den Türkiye'ye 1 milyar Euro deprem yardımı
Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yeniden yapılanma için Türkiye'ye 1 milyar Euro (1.07 milyar dolar) vereceğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremler 11 ilde ağır yıkıma neden olmuş ve en az 50 bin 096 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.
"Kış sürerken, milyonlar şu anda evsiz (durumdalar) ve çadırlarda yaşıyorlar" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yeniden yapılanma için seferber olmamız lazım. Evler, okullar ve hastaneler depreme karşı en yüksek güvenlik standardında yeniden inşa edilmeli. Su, sanitasyon ve diğer önemli altyapı tesisleri onarılmalı. Kamu hizmetleri ve işletmeleri yeniden başlamak için sermayeye ihtiyaç duyuyor; bu sayede insanlar geçimlerini sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) yetkilisi, Türkiye'deki depremlerin yarattığı hasarın 100 milyar doları aşacağını belirtmişti.
Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansına video konferans bağlantısında "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor" demişti.
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