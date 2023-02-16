Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem yardımı nasıl alınır?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:48

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Peki 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL yardım kimlere verilecek?

10 BİN TL DEPREM YARDIM PARASI KİMLERE VERİLECEK?

Deprem felaketi sonrasında depremzede yurttaşlara hane başı 10 bin TL deprem yardımını yapılacağı duyurulmuştu.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

AFAD tarafından yapılan açıklamada: ''Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10.000 TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır.

Ödemeler; AFAD, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar 337.933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

Ödemeler için e-Devletten başvuru şartı aranmamaktadır.

10 BİN TL DEPREM ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Yurttaşlar, 10 bin TL tutarındaki deprem yardımını nasıl alacaklarını merak ediyor. Bu sorunun cevabı AFAD tarafından yapılan açıklamada şu şekilde açıklandı: "Hane Başı Desyel Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hasabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır."

10 BİN TL DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NASIL ALINIR?

10 bin TL yardım yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 10 bin TL deprem yardımı depremde zarar gören ailelerin tespit edilmesinden sonra verilecek. Bundan dolayı tespit edilen ailelerin hesaplarına 10 bin TL deprem yardımının yatırılması bekleniyor.