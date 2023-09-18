AB'den Türkiye'ye 400 milyon Euro'luk afet yardımı

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon Euro'luk afet yardımında bulunmasına onay verilmesi kararlaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:27
AB'den Türkiye'ye 400 milyon Euro'luk afet yardımı
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Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon Euro'luk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı.

Yardımın 400 milyonu şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın, 33.9 milyon Euro'su 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon Euro'su ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.


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