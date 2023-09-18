Son dakika... Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:00
Son dakika... Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.

 


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