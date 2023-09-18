Son dakika... Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 18, 2023
AKDENIZ https://t.co/6iFm3Avb0P
18.09.2023, 09:46:36 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
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