Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 6 ilde görülebilecek en büyük depremleri açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de görülebilecek en büyük depremleri açıkladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de görülebilecek en büyük depremin şiddetlerini açıkladı.
Övgün Ercan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli."
Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli. (Sürecek).— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 17, 2023
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