Ahmet Ercan yedi ilin daha deprem riskini açıkladı: Kritik 7.3 uyarısı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:48

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce 40 ili değerlendiren Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde" dedi.

Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5,0, Kırklareli; <M5,0, Kırşehir;<M5,9, Kilis; M7,0, Kocaeli; M7,5, Konya; M6,3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.

Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı: 7

Çanakkale: 7.5

Çorum: 7.1

Denizli: 7

Diyarbakır: 7

Düzce: 7.3

Edirne: 6.5

Elazığ: 6.7

Eskişehir: 6.6

Antep: 7.8

Giresun: 6.0'dan küçük

Gümüşhane: 6.0'dan küçük

Hakkari: 7.2

Hatay: 7.3

İçel: 6.5

İstanbul: 7.2

İzmir: 7.3

Iğdır: 6.5

Isparta: 7.0

Maraş: 7.7

Karabük: M5.0

Karaman: 6.4

Kars: 7.0

Kastamonu: 7.2

Kayseri: 6.7