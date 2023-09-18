Ahmet Ercan yedi ilin daha deprem riskini açıkladı: Kritik 7.3 uyarısı!
Şehirlerde gerçekleşebilecek deprem büyüklüklerini alfabetik şekilde sıralayan Ahmet Ercan, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskini paylaştı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce 40 ili değerlendiren Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde" dedi.
Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5,0, Kırklareli; <M5,0, Kırşehir;<M5,9, Kilis; M7,0, Kocaeli; M7,5, Konya; M6,3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.
Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."
Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı: 7
Çanakkale: 7.5
Çorum: 7.1
Denizli: 7
Diyarbakır: 7
Düzce: 7.3
Edirne: 6.5
Elazığ: 6.7
Eskişehir: 6.6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel: 6.5
İstanbul: 7.2
İzmir: 7.3
Iğdır: 6.5
Isparta: 7.0
Maraş: 7.7
Karabük: M5.0
Karaman: 6.4
Kars: 7.0
Kastamonu: 7.2
Kayseri: 6.7
Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5,0, Kırklareli; <M5,0, Kırşehir;<M5,9, Kilis; M7,0, Kocaeli; M7,5, Konya; M6,3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde. pic.twitter.com/RI5l8jkc1V— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 18, 2023
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