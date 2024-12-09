AB'den Ukrayna'ya destek hazırlığı: Milyarlarca Euro'luk mali destek yolda!

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'ya mali destek gönderilmesini onayladı.

AB'den Ukrayna'ya destek hazırlığı: Milyarlarca Euro'luk mali destek yolda!
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:31

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 4,1 milyar Euro mali destek gönderilmesini onayladı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar sağlanması planlanan 50 milyar Euro'luk mali destek kapsamında ikinci düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

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AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetiminin işleyişini destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 4,1 milyar Euro'luk fonu almak için öngörülen gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın mali olarak zor bir dönemde olduğu anımsatılarak, söz konusu paranın en kısa sürede tahsis edileceği belirtildi.

Ukrayna Fonu'nun mart ayında yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar Euro'luk istikrarlı finansman sağlanacağı bildirildi.

 


Etiketler: #avrupa birliği #Ukrayna #euro

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