Abdi İbrahim Körfez ülkelerine de ilaç olacak

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:27

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:29

Türkiye'nin iyileştiren gücü Abdi İbrahim, küresel genişleme stratejisi doğrultusunda önemli bir ortaklığa daha imza attı. İlaç ve tüketici sağlığı alanlarında Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin lider şirketi olan Cigalah Healthcare ile yüzde 50 ortaklıkla kurulan ortak girişim şirketi “Abdi Cigalah Pharma”, 29 Nisan’da Suudi Arabistan, Cidde’de gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu.

Abdi İbrahim’in, stratejik öncelik olarak değerlendirdiği Körfez bölgesine çok güçlü bir giriş yapmasına olanak sağlayacak ortaklığın imza törenine Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu ile Cigalah Healthcare Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yaser Naghi katıldı.

112 yıllık tarihe sahip Türkiye’nin en köklü ve lider ilaç şirketi ile Suudi Arabistan’ın asırlık şirketi Cigalah Healthcare arasındaki ortaklık, Abdi İbrahim’in yenilikçi ürünlerinin Suudi pazarından başlayarak diğer Körfez ülkelerine ihracatını kapsıyor. Ortaklık kapsamında ayrıca, Türkiye’den ihraç edilecek bazı ürünlerin Suudi Arabistan'da ikincil paketlemesinin yapılması ve önümüzdeki iki yıllık süreçte de bazı ürünlerin Suudi Arabistan’da yerel olarak üretilmesi için teknoloji transferi süreçlerinin tamamlanması planlıyor.

“Yüzde yüz yerli ama global hedefleri olan bir şirketiz’’

Törende konuşan Nezih Barut sözlerine “Dostum ve ortağım” dediği Cigalah Healthcare Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yaser Naghi’ye ve tüm ekibine, gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlık için teşekkür ederek başladı. Türkiye’nin en köklü ve en büyük ilaç şirketinin başkanı olarak, ortaklığın duyurulduğu günü tarihi bir başlangıç olarak nitelendiren ve Cigalah Healthcare’in Suudi pazarında pek çok sektörde elde ettiği başarıların, ortaklık için kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Nezih Barut, şöyle devam etti: “Biz 112 yıllık tarihe sahip yüzde yüz yerli bir Türk ilaç şirketiyiz. Ama hedeflerimiz her zaman global. Amacımız, sürdürülebilir, inovatif ve amaç odaklı bir şirket olarak öncelikle dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına girmek. Bu nedenle de güçlü uluslararası ilaç şirketleriyle çok değerli iş birliklerimiz ve kurduğumuz ortak şirketler var. Şimdi bu güçlü ortaklıkların arasına Cigalah Healthcare ile kurduğumuz ve bugün sizlere takdim ettiğimiz şirketimiz Abdi Cigalah Pharma da katılıyor. Bu sevinci birlikte yaşıyoruz.’’

Önce ürün ardından da teknoloji transferi

Yüzde 50 Abdi İbrahim ve yüzde 50 Cigalah Healthcare ortaklığıyla kurulan şirket aracılığıyla, Abdi İbrahim’in yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünlerini Suudi halkının kullanımına sunacaklarını belirten Barut, ortaklık ile Cigalah Healthcare’e bağlı Alpha İlaç ile üretim alanında, Cigalah Healthcare’in kendisiyle de pazarlama alanında iş birliği yaptıkları bilgisini paylaştı. “Bir yandan Türkiye’den Abdi İbrahim ilaçlarını ihraç edeceğiz. Diğer yandan da Türkiye’den gelecek bazı ürünlerin Suudi Arabistan'da ikincil paketlemesini gerçekleştirerek, Suudi Arabistan’da yerel ilaç üretimini destekleyeceğiz. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içinde bazı ürünlerin Suudi Arabistan’da üretilmesi için gerekli teknoloji transferini yapmak üzere yatırımlarımızı da şimdiden planlanmaktayız’’ diyen Nezih Barut, merkezi Cidde’de olan Abdi Cigalah Pharma’nın pazara girişi için çok özenli bir portföy hazırladıklarını vurguladı.

“5 yıl içinde 133 milyon dolardan fazla büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz”

İlk etapta merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum ve onkoloji ilaçlarını Suudi halkı ile buluşturacaklarını ifade eden Barut; antidiyabetik, oftalmoloji, biyobenzer ilaçlar ve tüketici sağlığı ürünlerini de ekleyerek kademe kademe portföylerini geliştireceklerini belirtti. Nezih Barut, şirketin hedefleri hakkında şunları söyledi: “Ortak girişim şirketimiz ile 5 yıl içinde 500 milyon SAR (Suudi Arabistan Riyali) yani 133 milyon dolardan fazla büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

Suudi Arabistan’ın kendileri için ilaçta büyüme potansiyeli olan ve stratejik öncelik taşıyan bir pazar olduğunu da belirten Nezih Barut; pazara en doğru ortakla güçlü bir giriş yaptıklarını ve Suudi Arabistan’ın ilaç alanında en büyük distribütörü olan Cigalah’ın pazar tecrübesinin bu ortaklığa büyük değer kattığını söyledi.

“Bölgede pozitif sonuçlar yaratabilecek, sağlam ve uzun vadeli bir iş birliğine imza atıyoruz’’

Nezih Barut şöyle devam etti: “Güçlü bir grupla iş birliği yaptık. Bu açıdan kendimizi şanslı hissediyoruz. Biz de ürünlerimize çok güveniyoruz. Dünyanın sayılı ilaç şirketlerine üretim yapan tesislerimizden çıkan yenilikçi ürünlerle pazarda kısa sürede çok iyi bir yer edineceğimize yürekten inanıyorum. Pazardaki en iyi oyunculardan biri olmak için canla başla çalışacağız. Sadece burada değil tüm bölgede ilaç pazarında pozitif sonuçlar yaratabilecek, sağlam ve uzun vadeli bir iş birliğini bugün başlatmış bulunuyoruz. Suudi pazarından başlayarak, tüm Körfez Bölgesi’ne yayılacak bir başarı hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz. Bu hikâyenin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkiler için de önemli bir model olmasını hedefleyeceğiz. Asırlık geçmişe sahip iki büyük şirket ortaklığıyla buradayız ve başarılı olmak için çok çalışmaya kararlıyız.’’

"Orta Doğu'daki ilaç endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunacak”

Cigalah Healthcare Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yaser Naghi ise ortaklıkla ilgili şunları söyledi: "Abdi İbrahim ile stratejik iş birliğimiz, bölge genelinde sağlık standartlarını yükseltme taahhüdümüzü pekiştiren önemli bir adım oldu. Her iki şirketin güçlerini birleştirdiği bu ortak girişim; Ar-Ge, üretim ve pazarlama gibi alanlarda iş birliğini teşvik ederek pazar erişimini kolaylaştıracak, kaliteli sağlık hizmetini teşvik edecek, ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve Orta Doğu'daki ilaç endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunacaktır.”