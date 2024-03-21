Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:41
Borsa güne yükselişle başladı
Abone Ol google-news

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile tekstil oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Borsa İstanbul haberleri BIST haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
En çok kripto para listeleyen merkezi borsa belli oldu

En çok kripto para listeleyen merkezi borsa belli oldu
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’un 'emanetleri' giderek artıyor

Turgut Altınok’un 'emanetleri' giderek artıyor
2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor

Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor
Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’

Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’
Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var

Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var
Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı

Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
Doğuma günler kala nikah masasına oturdu! Gonca Vuslateri evlendi!

Doğuma günler kala nikah masasına oturdu! Gonca Vuslateri evlendi!