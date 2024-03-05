ABD’li yatırım bankası JPMorgan'dan faiz tahmini: 'Bozulan enflasyon görünümüne yanıt olarak'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 05.03.2024 - 09:42

JPMorgan, enflasyonun Şubat'ta beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti.

JPMorgan, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aştı. TÜFE Şubat'ta aylık bazda ise yüzde 4,53 arttı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,8 olmuştu.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE

JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, "Manşet enflasyon, Şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti" dedi.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu fakat TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.