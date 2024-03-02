Opel’den özel kampanyalar: 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı! İşte fiyat listesi...
Opel Türkiye, mart ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel cazip fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde de KOBİ’lere özel imkânlar sağlıyor.
OPEL CORSA KAMPANYA
Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.
OPEL CORSA KAMPANYA
Opel Corsa’nın Ultimate donanımlı versiyonuna online rezervasyona özel 1 milyon 314 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra’nın GS donanımına ise online rezervasyona özel 1 milyon 590 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
OPEL CROSSLAND KAMPANYA
SUV modellerden Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışta.
OPEL CROSSLAND KAMPANYA
Crossland’in otomatik vitesli Essential donanımlı versiyonuna ise online rezervasyona özel 1 milyon 163 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.
OPEL MOKKA KAMPANYA
Mokka’nın GS donanımına online rezervasyona özel 1 milyon 560 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.
OPEL GRANDLAND KAMPANYA
Grandland’in 1,2 litrelik benzinli motora sahip Ultimate donanımlı versiyonu ise online rezervasyona özel 1 milyon 855 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL REZERVASYON SİSTEMİ
'Şimşek' logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.
OPEL CORSA ELEKTRİK KAMPANYA
Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle vitrinde. Yeni Corsa Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 226 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL MOKKA ELEKTRİK KAMPANYA
Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Mokka Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 404 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
OPEL ASTRA ELEKTRİK KAMPANYA
Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Astra Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
OPEL ELEKTRİKLİ DONANIM SEVİYELERİ
Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
OPEL TİCARİ KAMPANYA
Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
OPEL COMBO KAMPANYA
Ayrıca Combo Life modelinin Ultimate donanımlı versiyonuna, online rezervasyona özel 1 milyon 244 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.
Opel, mart ayının kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Opel, mart ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm ayrıntılara erişebiliyor ve online olarak satın alabiliyor.
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