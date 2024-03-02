Opel’den özel kampanyalar: 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı! İşte fiyat listesi...

OPEL CORSA KAMPANYA

Opel Corsa’nın Ultimate donanımlı versiyonuna online rezervasyona özel 1 milyon 314 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra’nın GS donanımına ise online rezervasyona özel 1 milyon 590 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.