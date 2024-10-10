ABD'nin enflasyon verileri açıklandı: Eylül ayı beklentilerinin üzerinde!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 10.10.2024 - 16:05

ABD'de eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Ekonomistler, aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,3’lük bir artış öngörüyordu.

Beklentilerin üzerinde artış gösteren çekirdek TÜFE Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,3 oranında arttı. Çekirdek TÜFE için beklentiler, aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış yönündeydi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yüzde 1,9 oranında düşerken, gıda fiyatlarında yüzde 0,4 artış kaydedildi.

50 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikasını belirlerken enflasyon verilerini yakından izliyor. Piyasalar, Fed’in yılın geri kalan iki toplantısında toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Fed’in enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Powell'dan veri vurgusu Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in gelecekteki politikalarını belirlerken ekonomik verilere dikkat edeceklerini ve kararlarını buna göre şekillendireceklerini söylemişti.