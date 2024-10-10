ABD'nin enflasyon verileri için geri sayım başladı: Fed faiz indirimine hazırlanıyor mu?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:14

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:14

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği konusundaki iyimserlik sürerken, enflasyonun hedef seviyeye düşeceği yönündeki güven de artıyor. Ancak, resesyon kaygıları devam ettiği için fiyatlamalar üzerinde belirsizlikler hâkim.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin tahminleri enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşmesi yönünde. Çekirdek enflasyonun da aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 3,2 olması bekleniyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI

Fed Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği’nin yıllık toplantısında ABD ekonomisinin genel sağlığının iyi olduğunu vurgulayarak, Fed'in gerekli araçları kullanma niyetinde olduğunu belirtti.

Powell, "Ekonomi beklendiği gibi ilerlerse, politika zamanla daha nötr bir duruşa geçecektir ancak bu, önceden belirlenmiş bir yol değil." diyerek, Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürme konusunda acele etmediğini ifade etti.

YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİMLERİ MÜMKÜN

Fed/Daly: Yıl sonuna kadar bir veya iki faiz indirimi mümkün San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen ay gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ve ekonominin seyrinin beklenmesi halinde bu yıl bir veya iki faiz indiriminin olabileceğini açıkladı.

Daly, "İş gücü piyasası vites küçülttü" diyerek, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlediğinden emin olduğunu dile getirdi.

Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana uyguladığı politika faizinin herhangi bir değişiklik yapılmadan devam etmesinin reel faiz oranını artırdığını, bu durumun ise ekonomiyi zayıflatabileceğini söyledi.

"Geçen ay yapılan yarım puanlık indirim, politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu" diyen Daly, gelecekteki faiz ayarlamaları için net bir öngörüde bulunmadığını belirtti.

'DAHA FAZLA AYARLAMA GEREKECEK'

Boston Fed Başkanı daha fazla indirimden yana Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonominin sağlıklı seyrinin devamı için daha fazla faiz indiriminin gerekli olduğunu yineledi.

Collins, enflasyonun düşmesi ve ekonominin daha kırılgan hale gelmesi nedeniyle yetkililerin faiz oranlarını yarım puan indirmesini "ihtiyatlı" olarak değerlendirdi. Collins, "Para politikasının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ettiğini kabul ederek, ilk 50 baz puanlık indirim ihtiyatlı bir adım oldu. Muhtemelen daha fazla ayarlama gerekecektir." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri saat 15.30'da açıklanacak.