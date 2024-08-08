ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:19

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 429 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 375 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artışla 225 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 729 bin varil azalarak 6 milyon 224 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 281 bin varil azalarak 3 milyon 638 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında 119 bin varil artarak 13 milyon 815 bin varil seviyesine ulaştı.

EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.