ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı: 'Yaptırımdan başka çaremiz kalmayacak...'

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Türkiye'yi, Rusya'ya özellikle silah üretiminde kullanılan ABD menşeli donanımların gönderilmemesi konusunda defalarca uyardıklarını belirterek, "Aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:17
ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı: 'Yaptırımdan başka çaremiz kalmayacak...'
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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod'un, söz konusu konuyu görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililer ve yöneticilerle bir araya geldiğini yazdı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, Axelrod'un mesajı, Türkiye'nin Amerikan menşeli çiplerin ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için çok önemli olan diğer parçaların ticaretini engellemek için daha fazla çalışması gerektiği yönündeydi.

Financial Times'a konuşan Axelrod, "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmak için Türkiye'nin bize yardım etmesine ihtiyacımız var. Türk makamları ve endüstrisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.

ABD'li yetkilisine göre Türkiye, Çin'in ardından Rusya'ya gönderilen ABD menşeli yüksek öncelikli malların dünyadaki en büyük ikinci kaynağı.

Yetkili, Axelrod'un Türkiye'ye bu ticaretin "acil bir sorun" olduğunu söylediğini ve Ankara'ya "ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına yasak getirmesi ve uygulaması" çağrısında bulunduğunu söyledi.  Yetkili, Moskova'nın ABD parçalarına erişmek için "Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Yetkili ayrıca, "İlerleme kaydedilmedikçe ve kaydedilene kadar bu tür uygulamaların (yaptırım) devam etmesini bekleyebilirsiniz" dedi.


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