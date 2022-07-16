ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 adet artışla 599'a yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı.
Perşembe gününü 99,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 97,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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