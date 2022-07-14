Brent petrol fiyatları marttan beri en düşük seviyede

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışta. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:30
Brent petrol fiyatları marttan beri en düşük seviyede
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Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona sürüklenebileceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,73 dolardan alıcı buldu.

FED DAHA DA ŞAHİNLEŞEBİLİR

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 9.1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Ayrıca, Çin'deki yeni Covid-19 salgını dalgası karşısında çeşitli şehirlerde alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri düşüşlere destek oluşturuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in yarın Suudi Arabistan'la başlayacak Orta Doğu temasları da piyasalarda yakından takip edilecek.


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