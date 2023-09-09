ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:32

Güncelleme: 09.09.2023 - 09:32

Amerika Açık'ta tek erkekler finali belli oldu.

Yarı final karşılaşmasında Novak Djokovic, ABD'li Shelton'ı set kaybetmeden geçerken dün oynanan maçta ise Daniil Medvedev, 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Böylece Medvedev ile Djokovic, 2021'den sonra 2. kez Amerika Açık finalinde karşılaşacak. 2 sene önce oynanan finale 2 numaralı seribaşı olarak çıkan Medvedev, rakibini 6-4'lük 3 set ile yenerek kariyerinin ilk ve tek grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.