ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu

Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:32
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu
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Amerika Açık'ta tek erkekler finali belli oldu. 

Yarı final karşılaşmasında Novak Djokovic, ABD'li Shelton'ı set kaybetmeden geçerken dün oynanan maçta ise Daniil Medvedev, 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek finale yükseldi. 

Böylece Medvedev ile Djokovic, 2021'den sonra 2. kez Amerika Açık finalinde karşılaşacak. 2 sene önce oynanan finale 2 numaralı seribaşı olarak çıkan Medvedev, rakibini 6-4'lük 3 set ile yenerek kariyerinin ilk ve tek grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.


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ABD Açık Novak Djokovic daniil medvedev

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