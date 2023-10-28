ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 504'e çıktı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 504'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 106 azaldı.
Perşembe gününü 87,93 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 90,48 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 85,19 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,21 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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