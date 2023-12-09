ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 503'e geriledi.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:22
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Abone Ol google-news

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2 – 8 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 503 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 122 azaldı.

Perşembe gününü 74,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

 


ABD petrol sondaj kulesi sondaj

İlgili Haberler

Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile görüştü

Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile görüştü
Bakan Fidan'dan ABD açıklaması: Artık çaresiz durumda

Bakan Fidan'dan ABD açıklaması: Artık çaresiz durumda
ABD'den İsrail açıklaması: Daha fazlasını yapabilir

ABD'den İsrail açıklaması: Daha fazlasını yapabilir

En Çok Okunan Haberler