ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Nisan-3 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 7 azalarak 499'a düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 89 azaldı.
Perşembe gününü 83,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
ABD haberleri brent petrol haberleri Ham petrol haberleri Petrol sahası hizmetleri şirketi haberleri petrol sondaj kulesi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- En soğuk kalpli 4 burç: Bu burçlar adeta buz gibi
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- 'Tek amaç Erdoğan'ın yeniden adaylığı değil...'
- Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye!'
- Yumuşama manevrası