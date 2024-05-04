ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:42
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Nisan-3 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 7 azalarak 499'a düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 89 azaldı.

Perşembe gününü 83,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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