Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 21 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ülkelerin arz kısıtlamaları ile Ortadoğu'daki çatışma ortamı nedeniyle 90 doların üzerini gören petrol fiyatlarının seyrine dair açıklamalarda bulundu. Birol, üretici ülkelerden birinin gerilime dahil edilmesi olmasının fiyatları yükseltebileceğini ifade etti. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 21 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:02
Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 21 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Cuma günü kapanışta Brent petrolün varil fiyatı 88,16 dolar seviyesine çıktı.

Hem üretici ülkelerin arz kısıtlamaları hem de İran-İsrail gerilimi nedeniyle bazı yatırım bankaları petrol fiyatlarının yükseleceğine dair yorumlar yapıyor.

"İKİ NEDENİ VAR"

Habertürk'e konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol üretiminin tüm piyasalardaki talebi karşılayacak seviyede olduğunu söyledi.

"Şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var" diyen Birol, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz."

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42.20 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 22 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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