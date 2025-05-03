ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısının azaldığı açıklandı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 15:25

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Nisan-2 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 479'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.

Perşembe gününü 61,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,31 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Etiketler: #ABD #Ham petrol

İlgili Haberler

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 1 Mayıs 2025 Perşembe petrol fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 1 Mayıs 2025 Perşembe petrol fiyatları
İran, iki yabancı petrol tankerini alıkoydu

İran, iki yabancı petrol tankerini alıkoydu
Piyasada düşüş bekleniyordu! ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış kaydedildi...

Piyasada düşüş bekleniyordu! ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış kaydedildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler