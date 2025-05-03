ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısının azaldığı açıklandı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Nisan-2 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 479'a geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.
Perşembe gününü 61,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,31 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Etiketler: #ABD #Ham petrol
En Çok Okunan Haberler
-
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- 'Görev tanımınızda montajcılık mı var?'
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- 'Rakamlar yalan söylemez'
- FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ
- Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması
- Siyasal İslamcı başbakana 34 yıl hapis!