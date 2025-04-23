İran, iki yabancı petrol tankerini alıkoydu

İran, Basra Körfezi kıyısında 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle Tanzanya bayraklı iki yabancı petrol tankerini alıkoydu.

İran, iki yabancı petrol tankerini alıkoydu
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AA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:56

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle "Sea Ranger" ve "Selama" adlı Tanzanya bayraklı iki tankere Basra Körfezi kıyısında İran kara sularından ayrılmak halindeyken müdahale etti.

Tankerlerin 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı ve toplam 25 kişilik yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.

Mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, tankerlerin yakıtın boşaltılması için Buşehr limanına çekildiği belirtildi.


Etiketler: #İran #Tanker

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