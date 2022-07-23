ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Temmuz haftasında önceki haftaya göre değişim göstermedi ve 599'da kaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.
Perşembe gününü 104.02 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103.71 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 95.13 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 93.78 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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