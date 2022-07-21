ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon varil azalışla 480 milyon 100 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,5 milyon varil artışla 228 milyon 400 bin varil oldu.
ÜRETİM AZALDI
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 156 bin varil azalışla 6 milyon 519 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 735 bin varil artışla 3 milyon 759 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 9-15 temmuz haftasında 97 bin varil azalarak 12 milyon 335 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
Video Haberler
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim