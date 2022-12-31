ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Aralık haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 621'e geriledi.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 141 artış gösterdi.
Perşembe gününü 83,46 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,65 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 80,47 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 78,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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